Водителот Лари Кинг сместен во болница откако добил позитивен тест на коронавирусот

Американскиот телевизиски новинар Лари Кинг е сместен во болница во Лос Анџелес, откако имал позитивен тест на коронавирус, објави „Дејли мејл“.

Larry King, 87, ‘is in the hospital with COVID-19’ https://t.co/FFdXwF9cFH pic.twitter.com/xdoSxw05kB

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 2, 2021