Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Фото: Икс / скриншот

ВМРО-ДПМНЕ го поддржува разрешувањето на нејзиниот кадар Кузмановски од Неврологија

Ж.Н.
Пред

„Во врска со објавите на социјалните мрежи, за директорот на Клиниката за неврологија д-р Игор Кузмановски, ВМРО-ДПМНЕ ја поддржува одлуката да биде разрешен од функцијата“, соопштија од владејачката партија.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Министерот за здравство Азир Алиу денеска го разреши директорот на Клиниката за неврологија и професор на Медицинскиот факултет, Игор Кузмановски, откако на социјалната мрежа „Икс“ се појави видео на кое тој зборува за користење и купување дрога.

Кузмановски е кадар на ВМРО-ДПМНЕ и на директорската позиција беше поставен во авгсут годинава.

„Немаме сомневање дека јасно и недвосмислено институциите треба да постапат во согласност со законот и утврдените процедури. Извршувањето на јавна функција носи конкретни обврски и одговорности. Нашата заложба е правилата и законите да важат за сите подеднакво и управувањето на институциите мора да биде во согласност со вредносниот систем на одговорност за кој се залагаме и ќе продолжиме да се бориме“, се наведува во сопштението од ВМРО-ДПМНЕ.

ВИДЕО: Се појави снимка од директорот на Неврологија со кокаин, Алиу експресно го разреши

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#вмро-дпмне #кокаин #дрога #Министерство за здравство #разрешен #препорачано #азир алиу #игор кузмановски
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Професорот Јове Кекеновски ќе ја претставува Македонија на Светско првенство за хармоникаши
ВИДЕО: Се појави снимка од директорот на Неврологија со кокаин, Алиу експресно го разреши
ВИДЕО: Големо јато фламинга во грациозен лет над Охридското Езеро, на пат кон топлиот југ
Битолското обвинителство бара ефективен, наместо куќен притвор за осомничените во случајот „РЕК Битола“
Вардариште во „Џипси меџик“ – нема разлика од 1997 година до денес
Центарот на Скопје в среда оди „под клуч“ – пристигнува Урсула фон дер Лајен, познато е со кого ќе се сретне
Дијалог, доверба и разбирање се пораките од денешната неформална средба на верските лидери
Венецијанската комисија даде позитивно мислење за Предлог законите за јавно обвинителство и за Советот на јавните обвинители