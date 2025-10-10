Ви препорачуваме
ВМРО-ДПМНЕ го поддржува разрешувањето на нејзиниот кадар Кузмановски од Неврологија
„Во врска со објавите на социјалните мрежи, за директорот на Клиниката за неврологија д-р Игор Кузмановски, ВМРО-ДПМНЕ ја поддржува одлуката да биде разрешен од функцијата“, соопштија од владејачката партија.
Министерот за здравство Азир Алиу денеска го разреши директорот на Клиниката за неврологија и професор на Медицинскиот факултет, Игор Кузмановски, откако на социјалната мрежа „Икс“ се појави видео на кое тој зборува за користење и купување дрога.
Кузмановски е кадар на ВМРО-ДПМНЕ и на директорската позиција беше поставен во авгсут годинава.
„Немаме сомневање дека јасно и недвосмислено институциите треба да постапат во согласност со законот и утврдените процедури. Извршувањето на јавна функција носи конкретни обврски и одговорности. Нашата заложба е правилата и законите да важат за сите подеднакво и управувањето на институциите мора да биде во согласност со вредносниот систем на одговорност за кој се залагаме и ќе продолжиме да се бориме“, се наведува во сопштението од ВМРО-ДПМНЕ.
ВИДЕО: Се појави снимка од директорот на Неврологија со кокаин, Алиу експресно го разреши
