ВИДЕО: Не можеше да се воздржи – Оскаровката трчаше по улица во пижами и вриштеше од среќа!

Младата актерка не успеа да ја сокрие возбудата и радоста поради победата на Џо Бајден на претседателските избори во Америка.

Џенифер Лоренс (30) при соопштувањето на официјалните резултати од изборната трка е видена како трча низ бостонските улици и вришти од среќа откако кандидатот кој таа го поддржуваше Џо Бајден ја однесе победата на изборите за претседател на Соединетите Американски Држави.

Актерката и сама подоцна ја сподели снимката од ова невообичаено славење, на кое се гледа дека таа си пушта музика и трча по улицата со подигнати раце.

– Немав избор освен да приредам забава за едно лице – напиша Џенифер во описот на ова видео и ги повика граѓаните на прослава додавајќи: „Ајде, Бостон, време е за журка“.

Had no choice but to throw a party for 1 #comeonbostonletsparty pic.twitter.com/qvSEVip0Mh

Актерката во оваа прилика носеше розева долна пижама и сив дуксер, како и патики и заштитна маска со леопард принт.

Подоцна се појавија уште неколку слични видеа…

New video of Jennifer Lawrence having the time of her life in the Boston streets following the results of the US election! (via @niklabelle) pic.twitter.com/74JrKx70u4

— Jennifer Lawrence Updates (@JenniferUpdates) November 8, 2020