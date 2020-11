ВИДЕО: Хаос на аеродромот во Шангај, терстирањето за ковид-19 излезе од контрола

На видеата што се појавија на социјалните мрежи, полицајци во заштитни одела им викаат на луѓето и ги присилуваат во затворен простор на аеродромот во Шангај каде што беше спроведено тмасовно тестирање за коронавирус.

Повеќето од контроверзните видеа исчезнаа во меѓувреме, веројатно благодарение на работењето на државните цензори кои ја следат „контроверзната“ содржина на мрежите, а државните медиуми не објавија хаос туку само известија дека преку 16.000 луѓе биле тестирани во една ноќ, пренесува BBC

Според кинескиот весник Глобал тајмс, масовното тестирање започнало во неделата попладне, откако неколку работници и нивните блиски контакти добиле позитивен тест за коронавирус.

Chaos at Shanghai airport after workers test positive for coronavirus pic.twitter.com/4TmdwwlCbk

— The Independent (@Independent) November 23, 2020