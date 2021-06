ВИДЕО+ФОТО | Суперхерој во Ватикан: Спајдермен се ракуваше со папата Франциск и му подари маска

Суперхеројот Спајдермен вчера пред бројна публика се ракуваше со папата Франциск, што не помина незабележано меѓу присутните.

И покрај големата жештина, човек во тесно црвено – сино одело трпеливо го чекаше својот ред во ВИП – ложата во друштво на поскромно облечени свештеници, за да се ракува со Светиот Отец на кого притоа и му подарик маска од Спајдермен што тој „повеќе не ја носи“.



Неговото пристигнување во дворот на Апостолската палата речиси го привлече вниманието на присутните. Суперхеројот, кога децата со ентузијазам го поздравија, позираше и се фотографираше со најмладите, но и со возрасните.

Pope Francis was greeted by Spiderman at the end of his weekly general audience on Wednesday. pic.twitter.com/SrOE4pDbbh

— Cheddar News 🧀 (@cheddar) June 23, 2021