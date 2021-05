ВИДЕО: Брентфорд после 74 години во Премиер лигата!

Фудбалерите на Брентфорд ќе играат следната сезона во Премиер лигата откако денеска на „Вембли“ триумфираа во финалето на плеј-офот.

Брентфорд во „најскапиот натпревар во светот на фудбалот“ со победата над Свонси (2:0) обезбеди враќање во елитата после дури 74 години.

Последен пат беше дел од најсилното друштво во натпреварувачката сезона 1946/1947, секако тогаш натпреварувањето го носеше името Прва Фудбалска дивизија на Англија, а сега за првпат во сегашната Премиер лига како што се вика од сезоната 1992/1993.

Екипата која заврши на третата позиција во Чемпионшип прво го елиминираше Борнмут во два меча, а сега беше подобра и од „лебедите“.

Стрелци на головите во денешниот меч беа Тонеј од пенал и Маркондес кој круниса една убава акција на својата екипа за зголемување на позитивата.

Brentford are in the Premier League for the first time in their history! 🐝🤯

The celebrations are underway at Wembley as the full-time whistle goes!

Watch live reaction on Sky Sports Football now: https://t.co/dohlsI5z5w pic.twitter.com/gRL6rNSATZ

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 29, 2021