Уште една НБА ѕвезда донира 100.000 долари: Вие сте нашите херои

Центарот на Минесота тимбервулфс, Карл-Ентони Таунс го следеше примерот на своите колеги и донираше 100.000 долари како помош во борбата со коронавирусот.

Таунс парите ги донираше за медицискиот центар „Mayo Clinic“ во Минесота во кој минатата недела беше создаден нов тест за коронавирусот.

“ Моите надежи се дека можеме да се бориме со вирусот брзо и ефикласно така што ќе ја зголемиме можноста за тестирањата. Поради тоа донирам 100.000 долари за таа цел. Им благодарам на сите што работат во клиниката и на сите во здравството кои работат деноноќно за да не лечат. Вие сте нашите херои. Сите сме заедно во ова, ајде да се заштитиме себе си и заедницата“, напиша Таунс на својот Твитер профил.

@MayoClinic has begun rolling out a test to detect the virus that causes COVID-19. My hope is that we can fight this virus quicker and more efficiently by increasing the testing capabilities and availability and Mayo Clinic’s overall COVID-19 response. pic.twitter.com/af9vcO711p

— Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) March 16, 2020