Твитерџиите се сигурни дека во ова видео Меланија јавно покажала што мисли за Иванка Трамп (ВИДЕО)

Снимката на која се гледа изразот на лицето на Меланија Трамп кога Иванка Трамп, ќерката на нејзиниот сопруг Доналд Трамп, помина покрај неа, почна да се шири на социјалните медиуми, а некои твитерџии заклучија дека е многу очигледно дека Меланија не може да ја поднесе Иванка.

На социјалните мрежи се споделува дел од снимката направена на сцената на Републиканската национална конвенција овој четврток, на која беше снимен присилниот поздрав што Меланија го испрати до Иванка.

Додека Иванка и се приближуваше, Меланија широко се насмевна, но штом таа помина, нејзиниот израз се заледи.

Корисниците на социјалните мрежи не можеа а да не ја забележат оваа реакција, па дури и да се пошегуваат на нејзина сметка.

„Изгледа дека Меланија не ја сака Иванка“. „Дали Меланија ги превртува очите кога ќе ја види Иванка“, „Гледам дека Меланија и Иванка „многу добро“ се согласуваат“ и сл.

Melania doesn’t seem to like Ivanka pic.twitter.com/PyiJ3OPjTZ — Scott Dworkin (@funder) August 28, 2020

Did Melania just roll her eyes at Ivanka? @ProjectLincoln pic.twitter.com/EBFRheqOtD — Art Santiago 🇵🇷🇸🇻 (@SantiG08) August 28, 2020

I see that Melania and Ivanka are getting along juuuuust fine. pic.twitter.com/ktnmRBBG7Q — TrumpsTaxes (@TrumpsTaxes) August 28, 2020

Ова не е првпат да се нагласува нивното ривалство, пишува Дејли Мејл. Меланија беше особено лута кога Иванка Трамп се истакнуваше на инаугурацијата на Доналд Трамп, бидејќи сметала дека тоа е исклучиво за Доналд, а не за неа.

Овие две дами никогаш заедно не организирале никаква иницијатива или настан, а во јавноста ретко може да се забележат заедно.