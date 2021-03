Среќниот татко се пофали на симпатичен начин: Кралицата Елизабета го доби десеттото правнуче кое доби име по една посебна личност

Голема причина за прослава во кралското семејство…

Зара Тиндал, внуката на кралицата Елизабета Втора и принцот Филип и нејзиниот сопруг Мајк Тиндал станаа родители по третпат.

Парот го доби синчето на кое му го дадоа името Лукас Филип Тиндал, така што, иако првото име на момчето е малку необично за британското кралско семејство, со средното име му е укажана почит на сопругот на кралицата и дедото на Зара, принцот Филип на кој неодамна му беше извршена операција.

Среќната вест ја потврди портпаролот на семејството Тиндал, а за тоа и самиот Мајк Тиндал се осврна во спортскиот подкаст во кој говореше.

Тиндал, имено, зборуваше за рагби натпреварот кој го гледал тој викенд, а потоа додаде:

„А тогаш неделата стана уште поубава бидејќи нашето мало момче пристигна дома“, изјави тој со воодушевување пред своите соговорници.

Crazy 6 nations weekend but the tournament lives for another week. It was also followed by a super Sunday! #goodtimeshttps://t.co/HYuu65RXM1https://t.co/9k0stAM7DF pic.twitter.com/3onbzFbJqn

— mike tindall (@miketindall13) March 24, 2021