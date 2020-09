Роналдо во „клубот 100“ со прекрасен гол од слободен удар! (ВИДЕО)

Нема поубав начин да го реализирате јубилејниот 100 погодок во боите на националната репрезентација од слободен удар, а тоа вечерва му се случи на Кристијано Роналдо.

Во рамките од Лигата на нации селекцијата на Португалија ѕвездата на Јувентус го постигна водечкиот погодок (0:1) на стадионот во Стокхолм против Шведска непосредно пред паузата.

Only two players ever have scored 100 or more international goals 💯

Ali Daei

And now Ronaldo 🔥 pic.twitter.com/mPiUOMngCg

— Goal (@goal) September 8, 2020