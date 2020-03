Расистички го навредуваа, а тој се понуди да ја плати нивната казна! (ВИДЕО)

Дојде и паричната казна за навивачите на Виторија Гимараеш, а играчот на португалскиот фудбалски клуб не можеше да поверува, таа изнесува 714 евра.

Фудбалерот на Порто, Муса Марега, беше цел на расистички навреди од страна на домашните навивачи на дуелот против Гимараеш, по што одлучи да го напушти теренот.

Беше тоа меч на кој го постигна победничкиот гол, а кога сфати дека е мета на расистички навреди, побара од тренерот да биде заменет.

На тоа се противеа противничките играчи, но и неговите тимски колеги, но тој беше одлучен да го напушти теренот.

Moussa Marega asks 'Can I pay it for them?' after Vitoria de Guimaraes fined a paltry €714 for racist abuse.

To put the price of racism into context, Guimaraes were fined €4,017 for bringing flares into the stadium and a total of €15k for fan behaviour during the game. pic.twitter.com/AhA1u80C0q

