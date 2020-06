Покетино ќе му биде ривал на Ристовски во Португалија!?

Маурисио Покетино со Тотенхем успеа да стигне до финалето во Лига купот и Лигата на шампионите.

Аргентинскиот тренер кој минатата година доби отказ во Тотенхем, според португалскиот медиум „Рекорд“ е најсериозен кандидат за клупата на Бенфика од Лисабон, градскиот ривал на Спортинг Лисабон на македонскиот репрезентативец Стефан Ристовски.

.BREAKING NEWS: Former Spurs boss Mauricio Pochettino and @SLBenfica are getting close to an agreement. Bruno Lage is no longer the coach of Benfica. #Benfica pic.twitter.com/ccV8NMxSW8

