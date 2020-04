Почина сопственикот на вториот најскап клуб на светот

Хенк беше најстариот син на Џорџ Стајнбренер, беше препознатлив по својот груб јазик и изјавите со кои ги омаловажуваше противниците.

Денеска почина Хенк Стајнбренер, сопственик на еден од најскапите спортски клубови на планетата, Њујорк Јенкис. Тој после долга и тешка болест почина во 63 година во својот дом во Клирвотер (Флорида, САД).

Хенк беше најстариот син на Џорџ Стајнбренер и воглавно работеше зад сцената, додека неговиот брат Хал водеше како прв човек на бејзбол клубот вреден огромни пет милијарди долари.

The New York Yankees mourn the passing of General Partner and Co-Chairperson Henry G. “Hank” Steinbrenner. pic.twitter.com/rL07EUHirS

— New York Yankees (@Yankees) April 14, 2020