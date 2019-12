Петмина загинати во пожар во Лас Вегас

Најмалку пет лица загинаа, а 13 се повредени во пожар во апартмански комплекс во центарот на Лас Вегас, соопштија властите.

Според противпожарната служба, петмина од повредените се во критична состојба.

Како што пишува „Дејли мејл”, некои станари скокале од трикатницата за да се спасат од пожарот, но притоа се повредени.

