ВОЈНА ВО УКРАИНА
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
Остро предупредување од шефицата на ММФ: Светот влегува во деценија неизвесност!
Шефицата на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ), Кристалина Георгиева, издаде остро предупредување за растечките ризици со кои се соочува глобалната економија, велејќи дека ќе има поголема неизвесност- пренесе Телеграф.мк.
Додека министрите за финансии и лидерите на централните банки се подготвуваат да се сретнат во Вашингтон на годишните состаноци на ММФ следната недела, Георгиева рече дека светската економија покажала изненадувачка отпорност наспроти трговската војна на американскиот претседател Доналд Трамп.
Се очекува САД сега да избегнат рецесија, и покрај наметнувањето историски тарифи на многу од своите трговски партнери, а се предвидува дека глобалната економија ќе забави „само малку оваа и следната година“, рече таа.
Таа посочи на растечките знаци на тензија, вклучувајќи ја и рекордната цена на златото, која во среда надмина 4.000 долари за унца, сигнализирајќи загриженост кај инвеститорите – и екстремно високи проценки на американските акции.
Цените на американските акции достигнаа нови максимуми во последните недели, поттикнати од порастот на вредноста на технолошките компании „Величествените седум“, вклучувајќи го производителот на чипови Nvidia и производителот на електрични возила Tesla.
