Осмолигашот Марин има одбрана публика, хартиениот Клоп го гледа Тотенхем

Марин загуби од Тотенхем со 0:5 во третото коло од ФА купот, а осмолигашот достојно се претстави во првите десетина минути од натпреварот кога ја погоди и пречката.

Потоа следеше потоп и четири гола во нивната мрежа, Карлос Винисиус постигна хет-трик, а четвриот гол во првото полувреме го постигна Лукас Моура. Натпреварот кој се играше во Ливерпул освен на фудбалерите и навивачите на Марин, фантастични спомени ќе има и 16-годишниот Алфи Девин кој го постигна својот прв гол во префесионалниот фудбал. Девин го постави конечниот резултат (0:5) и со 16 години и 163 дена е најмлад стрелец во историјата на Тотенхем.



Сепак, вест на денот е Марин и случувањата кои му претходеа на натпреварот. Екипата која победи на седум натпревар пред да добие можност да игра против Тотенхем, одлучи во продажба да пушти виртуелни влезници со цел да ги покрие загубите поради неможноста средбата да се игра пред навивачи.

Thanks to @IanWright0 and @alanshearer ! Just @garylineker to go! #COYM



Идејата беше да се продадат 6.000 виртуелни влезници, но кога во акцијата се вклучија и навивачите на Тотенхем за да помогнат, бројката е надмината. На еден час пред почеток на натпреварот беа продадени 20.000 влезници по цена од 20 фунти.

Интересно е што клубот најави и наградна игра за сите кои купиле влезници, еден среќен добитник ќе има можност на пријателски натпревар да биде менаџер на Марин. И самиот менаџер на Тотенхем му помогна на Марин купувајќи влезница, но најави дека нема да може да ја преземе наградата доколку биде избран.



Интересно е што поради корона протоколите, фудбалерите на Тотенхем не можеа да ја користат соблекувалната на самиот стадион па на користење добија паб кој се наоѓа до самиот терен.

Here’s the playlist for today’s @EmiratesFACup game v @SpursOfficial! Can you spot a theme, by any chance? Some Neil Young in there too, a great tune from the gaffer… #COYM with https://t.co/3AVFU6xADJ pic.twitter.com/gcTBwyuk7v

— Marine Football Club (@MarineAFC) January 10, 2021