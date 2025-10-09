Нобеловата награда за литература за унгарскиот писател Ласло Краснахоркаи
Ласло Краснахоркаи од Унгарија е добитник на овогодинешната Нобелова награда за литература, објави денес Кралската шведска академија на науките, објави Би-би-си.
„Нобеловата награда за литература за 2025 година му се доделува на унгарскиот автор Ласло Краснахоркаи за неговото фасцинантно и визионерско дело кое, среде апокалиптичен ужас, ја потврдува моќта на уметноста“, изјави Матс Малм, постојан секретар на Шведската академија.
The 2025 #NobelPrize in Literature is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai “for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art.” pic.twitter.com/vVaW1zkWPS
Меѓу претходните добитници на наградата за литература од 11 милиони шведски круни (1,2 милиони долари) се француската поетеса и есеистка Сали Прудом, која ја освои првата награда, американскиот романописец и писател на кратки раскази Вилијам Фокнер во 1949 година, британскиот премиер од Втората светска војна Винстон Черчил во 1953 година, турскиот Орхан Памук во 2006 година и норвешкиот Џон Фосе во 2023 година.
The 2025 #NobelPrize laureate in literature László Krasznahorkai also looks to the East in adopting a more contemplative, finely calibrated tone. The result is a string of works inspired by the deep-seated impressions left by his journeys to China and Japan.
About the search for… pic.twitter.com/TpXMQZdAR7
Минатогодишната награда ја освои јужнокорејската авторка Хан Канг, која стана 18-та жена – првата беше шведската авторка Селма Лагерлеф во 1909 година – и првата Јужнокорејка што ја доби наградата.
Нобеловата награда за литература е четврта што се објавува оваа година, по Нобеловите награди за хемија, медицина и физика претходно оваа недела.
Нобеловите награди се воспоставени по тестамент на шведскиот пронаоѓач и бизнисмен Алфред Нобел. Тие се доделуваат секоја година од 1901 година, признавајќи ги извонредните придонеси во науката, литературата и мирот, а процесот на доделување бил прекинат главно за време на Светските војни.