Ласло Краснахоркаи/Фото: Leo NEUMAYR / AFP / Profimedia

Нобеловата награда за литература за унгарскиот писател Ласло Краснахоркаи

М.Д.
Ласло Краснахоркаи од Унгарија е добитник на овогодинешната Нобелова награда за литература, објави денес Кралската шведска академија на науките, објави Би-би-си.

„Нобеловата награда за литература за 2025 година му се доделува на унгарскиот автор Ласло Краснахоркаи за неговото фасцинантно и визионерско дело кое, среде апокалиптичен ужас, ја потврдува моќта на уметноста“, изјави Матс Малм, постојан секретар на Шведската академија.

Меѓу претходните добитници на наградата за литература од 11 милиони шведски круни (1,2 милиони долари) се француската поетеса и есеистка Сали Прудом, која ја освои првата награда, американскиот романописец и писател на кратки раскази Вилијам Фокнер во 1949 година, британскиот премиер од Втората светска војна Винстон Черчил во 1953 година, турскиот Орхан Памук во 2006 година и норвешкиот Џон Фосе во 2023 година.

Минатогодишната награда ја освои јужнокорејската авторка Хан Канг, која стана 18-та жена – првата беше шведската авторка Селма Лагерлеф во 1909 година – и првата Јужнокорејка што ја доби наградата.

Нобеловата награда за литература е четврта што се објавува оваа година, по Нобеловите награди за хемија, медицина и физика претходно оваа недела.

Нобеловите награди се воспоставени по тестамент на шведскиот пронаоѓач и бизнисмен Алфред Нобел. Тие се доделуваат секоја година од 1901 година, признавајќи ги извонредните придонеси во науката, литературата и мирот, а процесот на доделување бил прекинат главно за време на Светските војни.

