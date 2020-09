Мурињо како сокол во Скопје, нешто не е во ред со голот!

Жозе Мурињо е одличен познавач на фудбалот, во и надвор од истиот, а тој повторно го привлече вниманието и тоа непосредно пред одигрувањето на вчерашниот натпревар од Лига Европа помеѓу Шкендија и Тотенхем.

Португалскиот менаџер на лондонскиот клуб забележа дека нешто не е во ред со еден од головите на теренот.

Доби сугестија од неговите голмани и забележа дека голот не е според пропишаните димензии.

Тоа и го објави на социјалните мрежи споделувајќи со фановите, односно нешто не е во ред со конструкцијата на една страна по што веднаш реагираа до судиите и делегатот од УЕФА да проверат.

– Помислив дека сум пораснал, но сфатив дека голот е пет сантиметри понизок. Побаравме да се сменат головите – се зборовите на менаџерот на Тотенхем, Мурињо.

