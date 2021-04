Македонскиот репрезентативец Трајковски има две понуди од Италија

Александар Трајковски би можел повторно да игра на терените во Италија, информираат тамошните медиуми…

Има договор со Мајорка до 30 јуни 2023 година, но ја нема посакуваната минутажа во клубот. Сезонава шпанската втора лига („Сегунда“) има само осум настапи, а лани во елитата („Ла Лига“) запиша 14.

Секако важно е и за селекторот Игор Ангеловски пред Европското првенство главните адути да бидат во добра натпреварувачка форма.

Former Palermo player Aleksandar #Trajkovski would like to return to Italy this summer. He could leave #Mallorca. His agents offered him to #Genoa and #Monza. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 18, 2021