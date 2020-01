Македонскиот голман Стојановиќ ќе брани за Мидлсброу (ФОТО) - Слободен печат

Чуварот на мрежата пред девет години имаше еден настап за нашата млада фудбалска репрезентација на контролниот меч против Црногорците.

Официјално нашиот 26-годишен чувар на мрежата потпиша договор на три и пол години со клубот кој што сезонава за настапува во Чемпионшип.

Мидлсброу кој моментно се наоѓа на 16. место после 27 кола во Чемпионшип, веднаш најде замена Дарен Рендолф кој си замина од клубот.

Дејан Стојановиќ, роден во Фелдкирх (Австрија), имаше еден настап за македонската млада У21 репрезентација во 2011 на пријателскиот меч против Црна Гора.

We're delighted to confirm the signing of Dejan Stojanović ✍

Welcome to #Boro, Dejan! 🔴⚪️ #UTB

— Middlesbrough FC (@Boro) January 16, 2020