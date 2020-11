Крвав тренинг на Арсенал пред мечот со Лидс и Алиоски!

Голем скандал се случи на еден од тренинзите на премиерлигашкиот гигант Арсенал, а во главна улога беа Давид Луиз и Дани Себаљос.

Според британските медиуми Бразилецот Луиз го удри Себаљос, односно му го раскрвави носот.

Exclusive: Tensions boiled over in Arsenal training Fri as Luiz hit Ceballos on nose, with scratch drawing blood. When squad returned Tue both apologised + group have continued as normal. #AFC will hope fighting spirit is channeled positively! @TheAthletic https://t.co/7JjNc5eGWh

