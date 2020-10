„Кралот“ на октагонот, Нурмагомедов: Ова беше мојата последна борба!

Во ММА спектаклот кој долго се чекаше, Хабиб Нурмагомедов лесно го совлада Џастин Гејџи на „УФЦ 254“ настанот и забележа нова голема победа.

Овој меч беше завршен веќе во втората рунда кога рускиот борец со неверојатна техника, „триангл“, го натера својот противник да „заспие“.

На тој начин Дагестанецот ја одбрани титулата во лесна категорија, ја забележа 29 победа и остана непоразен во октагонот.

А веднаш после мечот ја информираше јавноста дека ова му беше последна борба во УФЦ. Ова беше прва борба без неговиот татко кој почина годинава почина од последици на ковид-19.

Веднаш после триумфот не можеше да ги запре солзите, дури и противникот кој беше поразен му се доближи да му даде поддршка во тие тешки моменти.

– Ова беше мојата прва борба без мојот татко без кој нема шанси да се вратам во октагонот. Ѝ ветив на мојата мајка дека ова ќе биде мојата последна борба – рече Нурмагомедов.

"This was my last fight. No way I can come here without my father. … I promise it will be my last fight. If I give my word, I have to follow this."

