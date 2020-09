Кој ќе биде најдобар играч во Премиер лигата: Ван Дајк, Хендерсон или Де Брујне

Асоцијацијата на професионални фудбалери (ПФА) го објави скратениот список на кадидатите за играч на годината во Премиер лигата, а на него има дури четири играчи на шампионот Ливерпул.

The nominees for the PFA Players’ Player of the Year!

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @trentaa98

🇧🇪 @DeBruyneKev

🇳🇱 @VirgilvDijk

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @Jhenderson

🇸🇳 Sadio Mané

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @sterling7#PFAawards #POTY pic.twitter.com/LQSDt3ojDV

— Professional Footballers’ Association (@PFA) September 4, 2020