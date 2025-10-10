„Ќе заплачам“: Купила винтиџ чанти за 20 долари, па пронашла драгоцени белешки со приказни од Втората светска војна
Кога корисничка на Редит купила неколку винтиџ чанти, таа не очекуваше ништо повеќе од забавен „лов на богатство“. Наместо тоа, таа пронашла трогателен поглед во нечиј живот. Внатре во секоја торба, таа пронашла белешки од оригиналниот сопственик во кои се опишува од каде потекнува торбата и кој ја направил, пишува „Њузвик“.
Неименуваната жена ја сподели својата приказна на Редит, заедно со фотографии од четирите стари чанти и белешките. Објавата досега е лајкувана од повеќе од 11.000 корисници, а речиси 200 коментари доаѓаат од колекционери кои се идентификуваат со идејата дека предметите можат да се поврзат со минатото и луѓето кои повеќе не се тука.
„Обожавам да купувам штедливи работи, особено кога ќе најдам нешто необично. Најдов белешки во книги, кутии, џебови, чанти… Но, овие ми се омилени затоа што доаѓаат како комплет“, напишала жената во својата објава.
Белешките го опишуваат потеклото на секоја торба, а овие мали хартии открија приказни кои покажаа како вредноста на старите работи честопати оди подалеку од нивната материјална страна.
Сребрената чанта што го привлече вниманието на жената и ја поттикна да го купи целиот сет содржеше белешка со наслов „Метална мрежеста вечерна чанта“. На неа пишувало: „Подарок од професор на Одделот за физика на ТУ за Божиќ. Работев како студентска секретарка во нивната канцеларија. 1951 година.“
Внатре во белата плетена чанта, таа пронашла белешка што мајката на сопственичката ја изработила рачно за време на Втората светска војна: „Морала да користи пластичен ланец и стар, користен патент. 1940-тите.“
Коментаторите беа воодушевени од ова мало откритие и приказните што го придружуваа. Многумина истакнаа дека луѓето и нивните сеќавања им даваат на предметите вистинска вредност.
„Ова е неверојатно. Веројатно нема сентиментални членови на семејството, затоа ги предале“; „Сакам да ги прегрнам овие чанти“; „Драго ми е што најдоа дом каде што ќе бидат сакани“; „Каква прекрасна работа“; „Многу сум сентиментална и ова ме трогна толку многу“; „Како временска капсула и увид во нечиј живот“; „Ќе заплачам“, „Прекрасно“, „Ова е толку добро што не можам ни да ти завидувам“, напишаа тие.