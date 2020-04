Кина го прави најголемиот стадион во светот, пограндиозен и од „Камп Ноу“!? (ВИДЕО)

Предвидено е овој егзотичен архитектонски експеримент да биде готов до крајот на 2022 година.

Иако Кина на фудбалски план не направи многу уште од пласманот на Светското првенство во 2002 година под водство на Бора Милутиновиќ, вложувањата се големи, а новиот стадион ги потврдува големите амбиции.

Кинеските шампиони Гвангжу Евергранде во четвртокот започна со изградба на нов стадион кој чини 12 милијарди јуани или 1.7 милијарда долари со капацитет од 100.000 места.

Предвидено еден од најголемите светски стадиони да биде готов до крајот на 2022 година.

Овој егзотичен архитектонски експеримент во облик на лотосов цвет ќе го надмине и „Камп Ноу“ на Барселона по потенцијални посети.



