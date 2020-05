Игуаин има интересна понуда од Премиер лигата!

Интерес има и од страна на „Старата дама“ која ја следи ситуацијата со напаѓачот на Вулверхемптон, Раул Хименез, па можно е да се случи до размена на играчи.

Аргентинскиот напаѓач (32) би можел да направи уште еден голем трансфер во неговата професионална кариера. Гонзало Игуаин според британскиот „Експрес“ би можел ова лето да се врати во Премиер лигата, поточно во редовите на Вулверхемптон.

Информациите велат дека Аргентинецот сака да го напушти Јувентус, во Торино не се чувствува среќен, а англискиот клуб е подготвен да ги обезбеди неговите услуги. „Старата дама“ го вреднува својот играч на 16.5 милиони фунти.

Има уште многу да се игра до крајот на сезоната, доколку евентуално истата продолжи поради ситуацијата со коронавирусот.

Вулвси се на шестото место во генералниот пласман и се борат за настап во Евролига, поточно заостануваат само пет бода од четвртопласираниот Челси кој засега има обезбеден настап во Лигата на шампионите, а меѓу нив е Манчестер јунајтед кој засега има групна фаза во Лигата на Европа.

Wolves are reportedly interested in Gonzalo Higuain, who Juventus value at £16.5M.

Who'd like to see the Argentine return to the Premier League? 🐺⚽️ pic.twitter.com/57jEXIOjzt

— Tom Beresford 🎙💻⚽️ (@tomsportsjourno) May 31, 2020