Готово: Никола Јокиќ е прогласен за МВП во НБА лигата!

Никола Јокиќ е официјално најдобриот кошаркар на светот, откако беше прогласен за МВП на регуларниот дел од сезоната во НБА лигата.

Јокиќ беше избран за најкорисен играч во најсилната лига во светот по фантастичната сезона со Денвер Нагетс, и со тоа стана првиот Србин кој го добил ова големо признание.

Српскиот репрезентативец победи во конкуренција на Џоел Ембид и Стеф Кари.

Јокиќ беше единствениот од споменатите играчи кој ги одигра сите натпревари во регуларниот дел од сезоната и беше најзаслужен што Денвер заврши на третата позиција на табелата на Западната конференција.

From the Serbian League and the 41st pick, Jokic has become the lowest draft pick in NBA history to win MVP. https://t.co/OMLKDqih4e

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 8, 2021