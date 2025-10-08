Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Урсула фон дер Лајен, претседателка на ЕП/Фото: EPA-EFE/RONALD WITTEK

Фон дер Лајен: ЕУ мора да одговори на хибридната војна

Д.А.
Пред

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, предупреди во Европскиот парламент дека Европа мора да одговори на хибридните закани, вклучувајќи ги неодамнешните инциденти со беспилотни летала и повреди на воздушниот простор, со мерки што одат подалеку од традиционалната одбрана,  јавува Ројтерс.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

„Ова не е случајно вознемирување. Тоа е кохерентна и ескалирачка кампања за вознемирување на нашите граѓани, тестирање на нашата решителност, поделба на Унијата и ослабување на поддршката за Украина. Време е да ја наречеме со нејзиното вистинско име: хибридна војна“, рече Фон дер Лајен во Европскиот парламент во Стразбур.

Таа не ја обвини директно Русија за сите инциденти, но нагласи дека целта на Москва може да биде да „сее поделба“ во Европа.

Фон дер Лајен рече дека руските закани треба да се спротивстават со единство, одвраќање и решителност.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#фон дер лајен #хибридна војна
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Мјанмар: Повеќе од 20 цивили, вклучувајќи деца, убиени во напад на армијата, речиси 50 повредени
ВИДЕО | Четворица загинаа при уривање на зграда во Мадрид
ФОТО | Семејството на убиен американско-израелски заложник се сретна со Трамп во Белата куќа
Хамас бара ослободување на Марван Баргути – сака гаранции од Трамп за договор
Петмина уапсени поради наводен обид за атентат врз претседателот на Еквадор
ВИДЕО | Аргентина ќе го екстрадира во САД наводниот шверцер на дрога кој финансирал пратеник близок до претседателот Мили
Белгија размислува за испраќање затвореници на Балканот за да се справи со преполните затвори
Руски напад врз регионите Чернигов, Херсон и Одеса