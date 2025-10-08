Ви препорачуваме
ВОЈНА ВО УКРАИНА
Фон дер Лајен: ЕУ мора да одговори на хибридната војна
Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, предупреди во Европскиот парламент дека Европа мора да одговори на хибридните закани, вклучувајќи ги неодамнешните инциденти со беспилотни летала и повреди на воздушниот простор, со мерки што одат подалеку од традиционалната одбрана, јавува Ројтерс.
„Ова не е случајно вознемирување. Тоа е кохерентна и ескалирачка кампања за вознемирување на нашите граѓани, тестирање на нашата решителност, поделба на Унијата и ослабување на поддршката за Украина. Време е да ја наречеме со нејзиното вистинско име: хибридна војна“, рече Фон дер Лајен во Европскиот парламент во Стразбур.
Таа не ја обвини директно Русија за сите инциденти, но нагласи дека целта на Москва може да биде да „сее поделба“ во Европа.
Фон дер Лајен рече дека руските закани треба да се спротивстават со единство, одвраќање и решителност.
Почитуван читателу,Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не.
ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
