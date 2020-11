Џо Бајден во 1979 година му напишал писмо на Јосип Броз Тито: „Уживав во нашата размена на ставови“

Џо Бајден во 1973 година бил избран за сенатор на сојузната дежава Делвер, па во Сенатот набрзо станал член на Одборот за надворешна политика. Во тоа својство 37-годишниот Бајден кон крајот на 1970-те години ја посетил Југославија за да присуствува на погребот на Едвард Кардељ.

По тој повод во 1979 година Bајден му упатил писмо на Јосип Броз Тито.

Еве што му напишал.

„Драг господине претседател,

Како член на американската делегација, би сакал уште еднаш да ви се заблагодарам за вашето великодушно гостопримство за време на мојата неодамнешна посета на Југославија по повод церемониите посветени на тажната смрт на Едвард Кардељ. Беше убаво од вас што ме примивте и уживав во нашата размена на ставови. Се надевам дека ќе можам повторно да ја посетам вашата прекрасна и интересна земја во некоја посреќна прилика“.

“The most exciting event of my political career,” #JoeBiden described his meeting with Tito in February 1979. #Biden was in Yugoslavia for Kardelj’s funeral. In June ’79 he hosted a delegation of the LCY – the only communist party invited to the US by both the GOP & the DNC pic.twitter.com/tFD2f4aPKQ

— Milorad Lazić (@LazicMilorad) April 26, 2019