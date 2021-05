Црвена звезда по петти пат шампион на АБА лигата

Црвена звезда е шампион на АБА лигата за натпреварувачката сезона 2020/2021. „Црвено-белите“ денеска во одлучувачкиот петти натпревар го совладаа Будуќност во Белград со резултат 67:60 и така славеа со конечни 3:2 во финалната серија.

За Црвена звезда ова е петта титула во регионалното натпреварување, а вкупно четврта за тренерот Дејан Радоњиќ. Воедно српската екипа обезбеди учество во Евролигата.

Кај победникот доминираше Ноко со 17 поени и 12 скокови), следен од Лојд кој имаше 15 поени, а четири помалку Добриќ (осум скокови).

Токму камерунскиот центар Ноко беше прогласен од АБА лигата за најкорисен играч во финалето.

Во редовите на црногорскиот состав Кобс реализираше 21 поен, додека Ивановиќ (осум асистенции), Митровиќ и Николиќ се истакнаа со по осум поени.

The 2020/21 #ABALiga champions 👑

🔴 CRVENA ZVEZDA MTS ⚪️

Well done, boys! Congratulations on a fantastic season!

👏👏👏 pic.twitter.com/9HdtVu1FLp

— ABA Liga (@ABA_League) May 28, 2021