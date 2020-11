ВО ЖИВО: Се бројат гласовите – Трамп останува или Бајден доаѓа

Претседателот на САД, Доналд Трамп и демократскиот ривал на изборите Џо Бајден остануваат во тесна трка, од која Американците и поголемиот дел од светот ги чекаат изборните резултати од неколку клучни држави.

17.00 – Бајден води во Мичиген и Висконсин, Трамп во Пенсилванија

Демократскиот кандидат за претседател Џо Бајден го презеде водството во државите Мичиген и Висконсин, а републиканецот, сегашен претседател Доналд Трамп, води во Пенсилванија, објави Си-Ен-Ен.

Претседателските избори во САД се покажаа понеизвесни отколку што се очекуваше, а три држави, Висконсин, Мичиген и Пенсилванија, би можеле да бидат клучни во одлучувањето дали Трамп или Бајден ќе победат на изборите.

Откако беа преброени мнозинството гласови во Висконсин и Милвоки, Бајден има мала предност, но се уште е рано за проценка на конечните резултати.

Си-Ен-Ен објави дека е најнеизвесно во девет сојузни држави каде сè уште не е познато кој ќе ги добие гласовите на електоратот.

Станува збор за Аљаска, Аризона, Џорџија, Мичиген, Мејн, Невада, Северна Каролина, Пенсилванија и Висконсин.

Според американските медиуми, Бајден досега има освоено 224, а Трамп 213 изборни гласови.

За да се победи на изборите, потребно е да се освојат 270 од 538 изборни гласови.

16.32 – Изборите понеизвесни од очекувањата, Бајден во мала предност

Претседателските избори во САД се покажаа понеизвесни отколку што се очекуваше, а државите Висконсин, Мичиген и Пенсилванија би можеле да бидат одлучувачки во трката за Белата куќа меѓу актуелниот претседател Доналд Трамп или демократскиот кандидат Џо Бајден, пренесуваат американските медиуми.

По пребројување на мнозинство на гласалчки ливчиња во Висконсин и во Милвоки, Бајден има мала предност, но рано е за проценка на конечните резултати.

Трамп победи во Охајо, во Флорида, во Тексас, во Ајова, во Кентаки, во Индијана, во Западна Вирџинија, во Јужна Каролина и во Небраска, додека Бајден победи во Минесота, во Калифорнија, во Аризона, во Вермонт, во Вирџинија, во Род Ајленд, во Илиноис, во Њу Џерси, во Конектикат, во Делавер, во Мериленд и во областа Колумбија.

„Си-Ен-Ен“ објави дека најнеизвесно е во девет сојузни држави каде сè уште не е познато кој ќе ги добие гласовите на електоратот. Станува збор за Аљаска, за Аризона, за Џорџија, за Мичиген, за Мејн, за Невада, за Северна Каролина, за Пенсилванија и за Висконсин.

Државата што може да одлучи за изборите е Пенсилванија која носи 20 изборни гласови. Таму во предност е Трамп со околу 12 проценти.

Најважните држави во кои Трамп победи се „колебливата“ Флорида, која носи 29 изборни гласови и Тексас со 38 гласа. Бајден, пак, победи во традиционално демократската Калифорнија (55 електори) и во Њујорк (29).

Едно од најголемите изненадувања на Бајден се случи со освојувањето на Аризона, што ја држеа републиканците на сите избори од 1948 година, освен кога победи демократот Бил Клинтон во 1996 година.

За да се победи на изборите, потребно е да се освојат 270 од 538 изборни гласови.

Четири држави – Пенсилванија, Висконсин, Мичиген и Џорџија оставија десетици илјади гласови настрана, забавувајќи ја трката за Белата куќа, пренесува „Си-Ен-Ен“.

Изборната комисија во некои земји одлучи да престане да го прекине броењето и да продолжи со работа во среда, односно од 16 часот по средноевропско време.

Некои окрузи во Пенсилванија дури и не започнаа да ги класифицираат гласовите што пристигнаа по пошта, па затоа ќе го сторат тоа во текот на денот.

16.24 – Трамп на Твитер: Водев на изборите, а потоа гласовите магично исчезнаа

Во САД во тек е пребројувањето на гласовите и Американците се во исчекување дали Трамп ќе остане претседател на САД со нов четиригодишен мандат или пак во Белата куќа ќе влезе поранешниот потпретседател Џо Бајден.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Трамп првично прогласи победа, а сега веќе ја оспорува победат на противкандидатот:

„Синоќа водев, често солидно, во бројни клучни држави, во речиси сите места кои ги држеа и контролираа демократите. Потоа, една по една, почнаа магично да исчезнуваат додека се броеја изненадувачките дописни гласови. МНОГУ ЧУДНО, а анкетарите се сфатија целосно и историски погрешно“, рече тој.

14.41 Мамер: ЕК ќе ги почекаме официјалните резултати од изборите во САД

Европската комисија соопшти дека ЕУ нема да се меша во суверениот демократски процес на големата демократија, како што се САД, и ги повикува сите да ги следат официјалните соопштенија на надлежните изборни власти во оваа земја.

Брисел не сакаше да го коментира твитот на словенечкиот премиер, Јанез Јанша, кој денеска веќе твитна дека е сосема јасно дека Американците го избраа Доналд Трамп за претседател и притоа им честита на републиканците за добриот резултат низ целата земја.

-Оставете процесот во САД да заврши и да се објават официјалните резултати. Ние нема да ги коментираме резултатите до финалето или на изборниот процес доколку не биде целосно нарушен, и колку што можаме да видиме, тоа засега не е случај, изјави портпаролот на ЕК, Ерик Мамер.

На редовната прес-конференција во Брисел, Мамер рече дека го разбира екстремниот интерес за настаните од другата страна на океанот, но исто така додаде дека Комисијата очекува да го слушне официјалното соопштување на резултатите од оние кои се одговорни за изборниот процес во САД.

13.17 – Американските медиуми го прекорија Трамп поради тврдењата дека победил на изборите

Американските медиуми го прекорија актуелниот американски претседател Доналд Трамп откако на телевизија во живо изјави дека победил на претседателските избори, иако пребројувањето на гласовите се уште трае.

Трамп пред новинарите и приврзаниците во Белата куќа истакнал дека е голема измама на нацијата што не бил прогласен за победник.

– Што се однесува до мене, ние веќе победивме, изјави Трамп.

Новинарка на Си Би Ес њуз истакна дека Трамп ги „кастрирал фактите”, лажно тврдејќи дека победил на изборите и ги обесправил милиони гласачи чии гласачки ливчиња не се преброени.

– Доналд Трамп моментно губи и на гласањето на народот и на гласањето на електори, а останаа уште многу држави во кои треба да бидат преброени гласовите, нагласи рано изутринава новинар од Еј Би Си њуз.

Асошиејтед прес за време на изјавата на Трамп објави дека тој освоил 213 електорски гласови, додека Бајден имал 225. АП тврди дека е многу рано за прогласување победник во неколку сојузни држави, вклучувајќи ги Пенсилванија, Џорџија и Мичиген.

Медиумите претходно предупредуваа дека Американците ќе мораат да бидат трпеливи, чекајќи ја одлуката во жестоката кампања меѓу Бајден и Трамп.

How Trump’s approval rating compares with former US presidents. #Election2020 https://t.co/44gYAF03Va — SBS News (@SBSNews) November 4, 2020

12.51 – Во Невада утре продолжува пребројувањето на гласовите

Во американската сојузна држава Невада пребројувањето на гласовите ќе продолжи утре во девет часот по локално време, објави „Едисон рисрч”.

Во Невада останаа да се пребројат гласовите пристигнати на денот на избори и тие што ќе пристигнат следните недели.

До сега од 70 отсто од преброените гласови, мала предност има демократскиот кандидат Џо Бајден.

Во меѓувреме Си-Ен-Ен објави дека во девет сојузни држави – Алјаска, Аризона, Висконсин, Мичиген, Мејн, Невада, Северна Каролина, Пенсилванија и Џорџија, се уште не познато на кого ќе му припаднат гласовите од електоратите.

Според досегашните податоци Бајден освоил 224 електорски гласови, а Доналд Трамп – 213, но за победа на изборите неопходно е еден од кандидатите да добие 270 електорски гласови.

12.09 – Бајден води со 0,3 отсто пред Трамп во Висконсин

Демократскиот кандидат за претседател на САД, Џо Бајден има предност од 0,3 проценти во однос на актуелниот претседател Доналд Трамп во Висконсин по преброени 89 отсто гласови.

Бајден освои 49,3 проценти од гласовите во Висконсин, а Трамп 49. Ако Бајден победи во Висконсин, тој ќе има најмалку 248 места во Изборниот колеџ.

Според досегашните податоци, Пенсилванија, Мичиген и Висконски се клуч за победа на еден од кандидатите. Се уште не се преброени избирачките ливчиња испратени по пошта и тоа може да потрае неколку денови.

По преброени 64 отсто од гласачките ливчиња, американскиот лидер ја предводи Пенсилванија со скоро 700.000 гласови (2,96 милиони гласови или 55 отсто). Во Мичиген, со преброени 82 отсто од гласачките ливчиња, Трамп води со 200.000 гласови (51,5 отсто), а во Висконсин, Бајден има предност од 0,3 отсто или помалку од 10.000 гласови.

Резултатите од Невада, Северна Каролина и Џорџија се уште не се познати.

11.16 – Трамп се заканува, Бајден повика на трпеливост

Доналд Трамп се заканува дека ќе ја води борбата за претседателските избори во САД пред судовите, тврдејќи без доказ дека во тек е „голема измама”, додека кандидатот на демократите Џо Бајден повикува на трпеливост, барајќи да се заврши броењето на гласовите.

Трката за Белата куќа е многу непредвидлива отколку што покажаа анкетите. Ниту еден поголем медиум не прогласи победа за Трамп или за Бајден. Гласачките ливчиња се уште се пребројуваат во главните колебливи држави. Додека не се пребројат повеќе гласови, невозможно е да се утврди победник.

non-US people checking the presidential elections every 10 mins #Elections2020 pic.twitter.com/OhNVevhXfQ — 𝐞𝐯𝐞𝐥𝐢𝐧𝐞 🤍 (@xevelxne) November 4, 2020

Трамп, републиканец, ефектно изјави дека се гледа себеси како победник – очекуван потег од претседател кој долго време покажуваше агресивен и нетрпелив стил, но оној што потенцијално ги прави веќе оспоруваните избори веќе поборбени.

Бајден, од друга страна, беше повнимателен, но изрази уверување дека штом ќе бидат преброени сите гласови, тој ќе биде следниот претседател на САД.

Повеќето анкети го предвидуваа како победник, но досегашните резултати сега не го покажаа тоа.

„Веруваме дека сме на добар пат да победиме на овие избори”, рече Бајден во говорот во неговата матична држава Делавер. „Се чувствуваме добро за тоа каде сме”, додаде тој.

Трамп, од Белата куќа, се обрати на преполната соба поддржувачи, многумина без маски.

Тој вети дека ќе оди директно на Врховниот суд за да се бори против она што го смета за неправилност, дури и бидејќи нема никакви знаци на лошо дело во Пенсилванија, државата во срцето на неговите неиздржани тврдења.

„Ние ќе победиме. И, што се однесува до мене, ние веќе победивме”, рече Трамп. Во трката за Белата куќа, кандидатите генерално чекаат додека има јасен и неоспорен исход пред да прогласат победа.

„Ќе одиме до Врховниот суд на САД. Сакаме гласањето да престане. Не сакаме да најдат ливчиња во 4 часот наутро и да ги додадат на списокот. Добро? Многу е тажно”, изјави Трамп.

Не е јасно дали Трамп бара да се поништат гласачките ливчиња кои веќе биле законски прееброени, во што би бил голем пресврт или зошто точно тој би се обратил на суд. Покрај тоа, во системот на САД, мора прво да поднесат жалба до пониските судови.

Кампањата на Бајден соопшти дека има правни тимови подготвени да се борат против претседателот, истовремено критикувајќи го како обид за поништување на целосно легалните гласачки ливчиња.

„Изјавата на претседателот вечерва во врска со обидот да се затвори пребројувањето на уредно гласаните ливчиња е срамота, невидена и неточна”, наведе во изјавата Џен О’Мали Дилон, менаџер на кампањата на Бајден.

„Никогаш порано во нашата историја претседател на САД не се обидел да им го одземе гласот на Американците на националните избори”, рече таа.

11.01 – Анегрет Крамп-Каренбауер: Експлозивна ситуација во САД

Германската министерка за одбрана Анегрет Крамп-Каренбауер изјави денеска дека ситуацијата во САД по изборите е „експлозивна”, изразувајќи загриженост дека тоа би можело да доведе до уставна криза.

– Ова е многу експлозивна ситуација. Таа може да доведе до уставна криза во САД, како што тврдат експертите. И тоа е нешто кое мора да предизвика голема загриженост, порача Крамп-Каренбауер.

Во САД се одржаа претседателски избори, на кои се избира меѓу републиканскиот кандидат Доналд Трамп и демократот Џо Бајден, но се избираат и членови на Претставничкиот дом и 35 членови на Сенатот.

Гласањето е завршено, гласачките места се затворени, но во голем број избирачки места победникот се уште е непознат, па новиот американски претседател би можел да биде прогласен дури за неколку денови.

10. 49 – Барањето на Трамп да престане броењето на гласовите е безобразно

Шефицата на кампањата на демократскиот кандидат Џо Бајден, Џен О’Мали Дилон истакна дека прогласувањето на победа од страна на претседателот Доналд Трамп и барањето да престане броењето на гласовите е „безобразно, невидено и не точно”.

– Изјавата на претседателот за да се стопира пребројувањето на гласовите е безобразна, невидена и не точна. Никогаш претходно во нашата историја претседател на САД не се обидел да им го одземе гласот на Американците на националните избори, истакна Дилон.

Таа наведе дека Трамп нема правна моќ да прогласи победа или да влијае врз пребројувањето на гласовите, додавајќи дека правдата ќе ја бараат на суд.

Претходно, Трамп и се обрати на јавноста од Белата куќа прогласувајќи победа на изборите, иако Изборната комисија не ги има преброено сите гласови и ги обвини демократите дека се обидуваат да ги обесправат неговите гласачи, наведувајќи дека тие нема да го дозволат тоа.

– Искрено, победивме, иако не се преброени сите гласови. Му благодарам на американскиот народ за големата поддршка. Милиони и милиони луѓе гласаа за нас денес, но една тажна група на луѓе се обидува да ги обесправи. Нема да го дозволиме тоа. Се подготвувавме за голема прослава, рече Трамп.

Тој додаде дека ќе оди во Врховниот суд и ќе побара да се запре гласањето, наведувајќи дека е очигледно дека републиканците водат во преостанатите неколку држави и дека Бајден и демократите не можат да ги достигнат.

10.23 – Протести во САД во само неколку градови, во голема мерка мирни

Околу илјада луѓе синоќа и рано изутринава се собраа на плоштадот „Црните живот се важни” во Вашингтон да протестираат против претседателот Доналд Трамп, додека уште стотици маршираа по улиците во централен Вашингтон, понекогаш блокирајќи го и сообраќајот и пуштајќи петарди.

Слични протести кои започна во часовите веднаш по затварањето на гласачките места имаше и во неколку други градови низ САД, од Њујорк до Сиетл, сепак без видливо ненасилство или големи немири.

Во Вашингтон, демонстрациите беа мирни а луѓето извикуваа повици како „Чии се овие улици? Наши улици”! или, „Ако нема правда, тие нема да добијат мир”!

Демонстрантите носеа и големи транспаренти како оној со натпис „Трамп лаже постојано”. Медиумите пренесуваат дека некои од демонстрантите во еден случај ги дупнале гумите на паркирано полициско комбе.

Стотици луѓе маршираа синоќа во анти-Трамп протест во Портланд, Орегон и Сиетл, уапсени биле неколкумина лица.

09.33 – Бајден победи во Мејн

Демократскиот претседателски кандидат Џо Бајден доби најмалку три од четирите електорални гласови на Мејн, една од седумте сојузни држави со најмалку електорални гласови.

Според неофицијалните резултати, мнозинство од избирачите гласале за Бајден, тој го добил гласањето и во Првиот конгресен дистрикт, што му носи вкупно три електорални гласови. Броењето во Вториот конгресен дистрикт на Мејн сеуште не е завршено.

Изборните колеџи на Мејн и Небраска доделуваат електорални гласови пропрорционално на добиените гласови. Во останатите држави важи правилото „победникот добива сѐ “, односно оној што ќе освои просто мнозинство од гласовите ги добива сите електорални гласови

09.03 – Бајден победува во Аризона

Поранешниот потпретседател и кандидат на демократите за претседател на изборите, Џо Бајден победи во Аризона, и добива 11 изборни гласа во една од клучните држави во трката за претседателската функција, според проекции на американски медиуми.

Бајден е првиот демократ што ја „освоил” Аризона, која Трамп ја освои со 3,5 отсто во 2016 година, од 1996 година. Победата му отвора полесен пат на Бајден да стигне до 270 изборни гласови.

Бајден на медиумскиот пазар во Аризона, потроши двојно поголема сума на пари од Трамп. Тој предводеше во државата со 2,6 отсто ден пред изборите, според анкети на FiveThirtyEight.

08.56 -Трамп: Изборите се измама, гласањето треба да запре

Во кратка прес-конференција во Белата куќа во раните утрински часови денеска, претседателот Доналд Трамп изјави дека изборите се фалсификувани, дека затоа ќе оди на Врховен суд и побара „да се запре броењето на гласовите”.

-Тие можат во 4 часот изутринава да донесат уште цели комбиња со гласови и да продолжат да ги бројат. Нема да дозволима да се случи фалсификат. Сакам броењето (на гласови) да запре, изјави Трамп.

LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020

Од друга страна тој објави победа, иако во повеќе држави сеуште не се објавени конечните резултатите. Според Си-ен-ен, во Пенсилванија, на пример, води неговиот опонент, демократскиот претседателси кандидат Џо Бајден. Резултатите од ова сојузна држава се очекува да бидат објавени денеска попладне, а можеби и утре.

Според Вашингтон пост, од 270 електорални гласови на изборниот колеџ потребни за победа, според неофицијалните резултати од досега преброените гласови и победи во некои држави, Џо Бајден има освоено 220 гласови, додека Трамп има освоено 213 гласови. Изборниот колеџ треба да го прогласи победникот откако ќе ги изброе гласовите, законски, тоа треба да го стори најдоцна до 14 декември.

08.41 – Трамп прогласи победа, од Устравен суд ќе бара стоп за пребројувањето на гласовите

Американскиот актуелен претседател Доналд Трамп изјави денеска: „Ние победивме на овие избори”.

Тој најави дека ќе се обрати до Уставниот суд да се запре пребројувањето на гласовите.

07.55 – Избори во САД: Се уште тесна трка за претседател на државата

Двајцата кандидати бараат најмалку 270 од 538 гласачи на Изборниот колеџ доделени од државите, а Бајден има тесно водство од 238 гласови наспроти 213 гласови на Трамп, според „Фокс њуз”, бидејќи Бајден доминираше во либералните упоришта долж источниот и западниот брег.

Надежите на демократите во изборна вечер за брза и убедлива победа на Бајден, брзо испарија. И покрај пандемијата во која починаа повеќе од 230.000 Американци, раздвижената американска економија и хаотичната надворешна политика, срамежливиот стил на владеење на Трамп и слоганот „Направи ја Америка повторно голема” најдоа наклоност кај големите делови на земјата.

Говорејќи кратко по полноќ (05:00 Гринич), Бајден рече дека е убеден дека ќе победи на изборите, но вели дека за резултатите може да се почека некое време. Тој ги повика луѓето да бидат „трпеливи” и „да ја задржат верата”.

„Ние веруваме дека сме на добар пат да победиме на овие избори. Се чувствуваме добро за тоа каде сме”, додаде тој. Тој рече дека не очекува повеќе изјави до утрото.

07.43 – Во Небраска – Четири гласа од електорите за Трамп, еден за Бајден

Претседателот на САД и републикански кандидат Доналд Трамп освои четири од пет гласа на „електорите” во Небраска, додека неговиот противкандидат од редовите на демократите доби еден глас во таа сојузна држава.

Трамп победил во првиот конгресен округ, во третиот конгресен округ, како и на државно ниво. Трамп доби по еден глас од гласачкото тело за секоја конгресна област, како и уште два за победата на државно ниво.

Бајден победи во втората конгресна област, која го вклучува најголемиот град во Набраска, Омаха.

Небраска е една од двете држави каде се поделени гласовите на избирачите. На претседателските избори во 2016 година, Трамп ги освои сите пет гласа на гласачите во Небраска.

07.38 – Бајден најавува да не се очекуваат нови информации од него за изборите

Кандидатот на демократите за претседател на САД, Џо Бајден најавил дека нема повеќе информации од него пред утрото, јави ДПА.

За тоа укажаа новинарите кои патуваат со кандидатот на демократите.

07.34 – Твитер избриша порака на Трамп во која тврди за „обиди на демократите да ги украдат изборите”

Твитер го обележа како потенцијално навредлива порака од американскиот претседател и републикански кандидат Доналд Трамп, во која тој навестува дека демократите се обиделе да ги украдат изборите.

Твитер соопшти дека објавил предупредување за твитот на Трамп во врска со „потенцијално навредливо тврдење за изборите”.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Трамп претходно, без докази, ги обвинуваше демократите дека се обиделе да ги украдат изборите.

„Имаме голема предност, но тие се обидуваат да ги украдат изборите. Никогаш нема да им дозволиме да го сторат тоа. Гласовите не смеат да бидат дадени по затворањето на избирачките места, напиша Трамп

07.27 – Трамп победи и на Флорида

Претседателот на САД, републиканецот Доналд Трамп го победи кандидатот на демократите, Џозеф Бајден, во сојузната држава Флорида, една од најважните за исходот на изборите.

Флорида е често клучна држава кога трката е неизвесна како вечерва.

"Tonight is a story of Donald Trump holding on to a lot of states which pollsters told us Joe Biden had a lead on."@CordeliaSkyNews talks us through the electoral map and the projected wins so far for Joe Biden and Donald Trump.#USElection: https://t.co/pMqgHyadtm pic.twitter.com/z3ZOVNBAzx — SkyNews (@SkyNews) November 4, 2020

Освојувањето на Флорида го остава Трамп во трка за нов мандат. Да ја загубеше Флорида, немаше да има големи шанси да победи. Со победата во Флорида, Трамп „доби” уште 29 гласачи и сега има 174.

Бајден досега „освои” 223 изборни гласови.

За да победи на изборите, кандидатот треба да освои 270 од 538 гласачи.

Во сите други клучни држави, Трамп и Бајден водат неизвесна трка.

07.20 – Републиканците се обидуваат да го зачуваат конзервативното мнозинство во Сенатот

Демократите вчера им земаа едно место во Сенатот на републиканците во Колорадо, но тие веднаш одговорија со ново освоено место во Алабама, многу вредно во нивната борба за зачувување на конзервативното мнозинство во Сенатот.

Републиканците имаат 53 од 100 места во Сенатот. На вчерашните избори се избираа 35 пратеници.

Контролата на горниот дом во Конгресот е важен елемент на парламентарните избори во САД што се одржаа заедно со претседателските.

Демократите ќе мора да добијат четири места за да го преземат мнозинството во Сенатот или три ако Бајден победи на претседателските избори, па според Уставот, неговата потпретседател Камала Харис би бил гласот кој носи предност.

Поранешниот гувернер на Колорадо, Џон Хикенлупер го победи републиканскиот сенатор Кори Гарднер во неговата држава.

Но, во конзервативната Алабама, Томи Тубервил, поранешен тренер во американски фудбал, наскоро го врати тоа место против демократот Даг Џонс.

Во Јужна Каролина е реизбран сенаторот Линдзи Греам, близок соработник на Доналд Трамп.

Уште еден сојузник на а

07.20 – Трамп победува и во Тексас, проекции на американски медиуми

Актуелниот американски претседател Доналд Трамп победи во државата Тексас, според проекции на АП. Тоа претставува разочарување за демократите кои се надеваа дека ќе ја „превртат историски црвената држава”.

Тексас не гласаше за демократ за претседател од 1976 година, иако постоеја заеднички напори државата да се претвори во сина во последните неколку години. Трамп го освои Тексас, кој носи 38 изборни гласови, со 9 отсто во 2016 година.

Трамп имаше предност од околу еден поен во државата една недела ден пред денот на изборите, според анкети на FiveThirtyEight.

07.09 – САД: Без кибер напади на денот на претседателските избори

Во денот на изборите не бил регистриран кибер напад, изјави директорот на Агенцијата за безбедност на интернет и инфраструктура (ЦИСА), Крис Кребс.

– Ова е резултат на четиригодишна соработка меѓу сите државни агенции и 50 земји што споделија податоци. Каде што бевме во 2016 година и каде сме сега е неспоредливо, рече шефот на ЦИСА.

Ен-Би-Си потсетува дека руски хакери се обвинети за наводно пренесување на десетици илјади гласови на Доналд Трамп, кои биле наменети за Хилари Клинтон, на претходните избори во 2016 година.

07.03 -Според 94 отсто преброени гласови – Трамп победи во Охајо, една од клучните држави

Претседателот на САД, Доналд Трамп го победи демократскиот кандидат Џо Бајден во Охајо, една од клучните држави, покажуваат податоците засновани на 94 проценти од преброените гласови.

Според „Фокс њуз”, Трамп освоил 53,5 проценти од гласовите, додека Бајден 45,1 проценти од гласовите.

Трамп освои повеќе од три милиони гласови, а Бајден повеќе од два и пол милиони гласа. Победникот на изборите во Охајо има 18 изборни гласови од 270, што е неопходно за победа.

Трамп победи и во Ајова и Тексас.