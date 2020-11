ВО ЖИВО: Избори во САД – Трамп или Бајден, Американците бираат претседател

Околу 240 милиони Американци избираат меѓу демократскиот кандидат Џо Бајден и актуелниот републикански претседател Доналд Трамп. Првите избирачки места се затвораат по полноќ по наше време (18 часот по локално).

21. 30 – ФБИ истражува автоматизирани пораки кои им порачуваат на луѓето дека не мора да гласаат

Федералното истражно биро (ФБИ) на САД истражува серија мистериозни автоматизирани повици и пораки со кои се повикуваат луѓето да останат дома на денот на изборите. Тоа го изјави претставник на Министерството за внатрешна безбедност. Се уште нема коментар од ФБИ.

Таквите пораки според претставник на Агенцијата за безбедност на интернет и инфраструктура се тактика на „заплашување на гласачите” и „обесхрабрување на гласачи”.

We received reports that an unknown party is purposefully spreading misinformation via robocalls in Flint in an attempt to confuse voters. Let me be clear — if you plan to vote in-person, you must do so, or be in line to do so, by 8PM today. — Governor Gretchen Whitmer (@GovWhitmer) November 3, 2020

Гувернерката на Мичиген, Гречен Витмер, изјави дека државните служби „брзо ќе работат на отстранување на дезинформации”, а фокусот на ФБИ на ова прашање сигнализира дека федералните власти исто така сериозно го сфаќаат тие акции.

Според Вашингтон пост најмалку 10 милиони галсачи добиле такви пораки или повици, кои порачуваат „бидете безбедни, останете дома”.

21. 19 – Федерален судија нареди Американски Пошти да преземе вонредни мерки во врска со гласањето

Федерален судија обезбеди победа на групи за правата на гласање, наредувајќи им на Американските поштенски служби (УСПС) да спроведат физички чистење на места за обработка во пошта во неколку држави за да се обезбеди да нема неиспратени гласачки ливчиња по пошта.

How do you vote at the polls if infected with #COVID19? Like this. ✊🏼 Props to St Louis poll workers decked out in full PPEs!!! #VOTE https://t.co/752N0HBhdu pic.twitter.com/CIHJU0pgov — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) November 3, 2020

Инспекторите за пошта „мора да осигурат дека нема задржани ливчиња и сите идентификувани гласачки ливчиња веднаш да се испратат за испорака”, нареди судијата Емет Саливан, кој во последните денови донесе бројни пресуди за гласање преку пошта во прилог на граѓанските групи за право на гласање.

Наредбата вклучува области на Пенсилванија и Флорида, две главни т.н. свинг-држави со голем број гласови во Изборниот колеџ.

21. 10 Трамп: Водам во Флорида и други клучни држави

Американскиот претседател Доналд Трамп на своите приврзаници им даде ажурирани информации за претседателската трка, велејќи дека добил добри вести од голем број клучни држави.

– Дознав дека многу добро се држиме на Флорида, многу добро се снаоѓаме во Аризона, неверојатно добро се снаоѓаме во Тексас. Слушам дека добро ни оди насекаде. Мислам дека ќе имаме одлична ноќ и што е уште поважно, ќе имаме одлични четири години, рече Трамп обраќајќи им се на своите приврзаници во изборниот штаб во Арлингтон, Вирџинија.

Get out & VOTE! Under my Administration, our ECONOMY is growing at the fastest rate EVER at 33.1%. Next year will be the GREATEST ECONOMIC YEAR in American History! Find your polling place below. https://t.co/OODmll3Snt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

Право на глас имаат околу 240 милиони Американци. До пладне гласаа повеќе од 99 милиони Американци, што е над 40 отсто од гласачкото тело.

20. 50 – Во најмалку четири американски држави соборена излезноста од 2016 година

На Хаваите, каде граѓаните по првпат гласаа преку е-пошта, својот глас веќе го дадоа 484.000 гласачи, што е повеќе отколку во 2016 година, кога имаше 429.000.

It's Election Day! Our keiki can't vote, but you can—make sure your ballot counts by dropping it off by 7 pm at a voter service center or drop box (not your mailbox). You can also register to vote at a voter service center! Find one via @elections808: https://t.co/UmiIaw4jOA pic.twitter.com/WzRkCHQHuQ — Hawaiʻi Children’s Action Network (@HCAN_HI) November 3, 2020

Од друга страна, во Тексас, 8,7 милиони луѓе излегоа на гласачките места, искористувајќи ја можноста за предвремено гласање, што одговара на вкупниот број на граѓани кои гласаа на претходните избори во таа сојузна држава.

Од утрово, најмалку четири држави – Тексас, Хаваи, Вашингтон и Монтана – веќе ја надминаа излезноста од 2016 година.

20. 31 – Белата куќа оградена со дополнителна ограда во случај на нереди во изборната ноќ

Околу Белата куќа во Вашингтон е подигната дополнителна ограда во висина од 2.5 метри, како дел од мерките во случај на немири поврзани со избоите во САД, соопшти Си Ен Ен.

Оградата започна да се поставува уште викендов, а покрива површина од 20 хектари. Оградата е направена од одделни панели од железна мрежа кои е невозможно да се прескокнат. Вакви огради се поставени и околу Лафајет скверот крај Белата куќа, каде изминативе месеци се одвиваа многубројни протестни акции поради смртаа на Афроамаериканецот Џорџ Флојд.

Слични подготовки за можнаи немири по изборите во САД има и кај многу продавнци, лоцирани во централните улици на Вашингтон, ни ви други америкаснки градови како Њујорк. Сопствениците ги заковуваат излозите со даски и дрвени панели.

20.27 – Првични податоци: рекордна излезност на Латиноамериканците на претседателските избори

Во трката за претседател на САД годинава на изборите излегоа рекорден број Латиноамериканци. Според првичните податоци, гласале 8,6 милиони, јавија американски медиуми.

Record turnout. Early numbers indicate 8.6 million Latinos have already voted. Raw #'s already showing net plus of Latino voters + already exceeding even Obama Latino vote # https://t.co/T1tPLBOT55 — Matt A. Barreto 🇵🇪 ⚽️ (@realMABarreto) November 3, 2020

Демократите работеа специјално за да ги привлечат Латиноамериканците избирачките места..

Според активисти за вклучување на Латиноамериканците на изборите, нивната излезност ја надминала бројката латиноамериканци кои излегоа на изборите кога се кандидираше Барак Обама.

19.46 – Њујорк Тајмс: Бајден води во четири „колебливи” држави

Според најновите анкети, кандидатот на демократите на претседателските избори во Америка, Џо Бајден, води во четирите најважни „колебливи” држави на денот на изборите.

Њујорк Тајмс објави дека Бајден, поранешен потпретседател, е пред Трамп на „бојните полиња” во Висконсин и Пенсилванија, како и на Флорида и Аризона, според анкетата спроведена од тој весник во соработка со колеџот Сиена.

Huge crowd gathered on a Philadelphia street chanting “Joe! Joe!” As Biden arrives pic.twitter.com/lVXK9bIm1c — Alexandra Jaffe (@ajjaffe) November 3, 2020

Неговото водство е најизразено во Висконсин, каде тој има апсолутно мнозинство гласови и води со 52 напроти 41 процент.

На денешните избори, победникот е, може да се каже, однапред познат во 37 од 50 федерални држави во кои гласачкото тело има цврста поддршка за Доналд Трамп или Бајден. На изборната ноќ, фокусот ќе биде на преостанатите 13 во кои и двајцата кандидати можат да победат, па затоа се нарекуваат „колебливи држави” (swing states). Toа се Тексас, Флорида, Пенсилванија, Охајо, Џорџија, Мичиген, Северна Каролина, Аризона, Висконсин, Минесота, Невада, Ајова и Њу Хемпшир.

19. 25 – Ју Ес Тудеј: Полицијата се подготвува за можни нереди по изборите

Полицијата во американските градови и експертите следат екстремистички групи кои би можеле да предизвикаат нереди во изборната ноќ, јави Ју Ес Тудеј.

Според весникот, се следат екстремистите кои планираат активности во клучните, т.н. „колебливи” (свинг) држави, каде има најголем ризик за активности на вооружените групи.

Лидерот на десничарска група во Џорџија рече дека има војници кои се подготвени да одат на гласачките места доколку слушнат за изборна измама..

– Прво, влегуваме во тајност. Не сакаме да преплашиме никого. Ако откриеме измама, имаме подготвени луѓе и ако треба да го запреме гласањето – ќе го сториме тоа, рече тој, пренесува Ју Ес Тудеј.

Во меѓувреме, во голем дел од градовите низ целата земја, сопствениците на продавници и други бизниси со плочи ги заштитуваат изолзите, стравувајќи од можни немири во изборната ноќ. Независен извештај открива дека пет држави се особено изложени на ризик за активност на цивилни милиции на денот на изборите: Орегон, Висконсин, Мичиген, Пенсилванија и Џорџија.

19.14 – Меланија Трамп гласаше на Флорида

Првата дама на САД, Меланија Трамп денеска гласаше на претседателските избори во Палм Бич, Флорида.



Меланија се појави на гласачките места во 9 часот по локално време.



Нејзиниот сопруг, Доналд Трамп гласаше минатата недела во Палм Бич, користејќи го правото на предвремено гласање.

– Гласав за некого по име Трамп, рече тогаш актуелниот претседател.

18.06 – Аксиос: Шефот на Генералштабот на САД уверува дека војската нема да се меша во изборите

Началникот на Здружениот генералштаб на американската армија, Марк Мили во текот на викендот имал разговори со генерали и уредници во медиуми за да ги ублажи спекулациите за потенцијално мешање на војската во претседателските избори, изјавиле блиски извори за Аксиос.

Според извор кој учествувал во онлајн разговорот, највисокиот воен претставник во САД го воспоставил крајно необичниот повик за да стане јасно дека улогата на армијата е аполитична – и да се негира поимање за улогата на војската во судење при спорни избори или носење каква било одлука околу смена на претседател од Белата куќа.

Мили им рекол на уредниците дека американската војска нема да има никаква улога во мирниот трансфер на власта, додаде друг извор.

Било укажано да не бидат вознемирени ако видат фотографии на униформирана Национална гарда на денот на изборите; во моментов, тие не се федерализирани, туку служат по барање на гувернери.

Повикот следи по спекулациите во јавноста за улогата на војската од страна на активисти и политички лидери.

Неодамна Џо Бајден за локални медиуми изјави дека е „апсолутно убеден” дека војската „ќе го придружува Трамп од Белата куќа при испраќање” доколку одбие да ја напушти функцијата.

На онлајн состанокот биле и двајца високи генерали: Командантот на американската кибер команда Пол Накасоне и шефот на националната гарда Даниел Хокансон.

Генералите зборувале за воените напори да се обезбеди клучна инфраструктура од кибер напади.

17.17 -Аксиос: Ако пребројувањето на гласовите оди во негова полза, Бајден вечерва ќе прогласи победа

Доколку медиумите го прогласат демократот Џо Бајден за „математички избран претседател”, тој планира да и се обрати на нацијата како нејзин нов лидер, дури и ако претседателот Доналд Трамп продолжи да се бори на суд, велат советниците на Бајден за Аксиос.

Тој „ќе и се обрати на нацијата на изборната вечер во Вилмингтон, Делавер”, најавуваат тие.

Советниците на Бајден ја научија лекцијата од 2000 година, кога Ал Гор „остана назад” додека Џорџ Буш прогласи победа на тие спорни избори, ставајќи го демократот во дефанзива, додека Буш се однесуваше како победник.

Според нив, ако Бајден биде прогласен за победник, тој ќе почне да ја формира својата влада и ќе изгледа претседателски – и нема да се пофали со сомнежи дека Трамп може да се обиде да оспори.

Менаџерот на кампањата на Бајден, Џен О’Мали Дилон, изјави синоќа дека дури и ако не се избројат сите гласови вечерва, кампањата треба ќе има „многу добро чувство за тоа во кој правец движиме”:

„Ние навистина не сме загрижени за она што го вели Доналд Трамп…Ние ќе ги искористиме нашите податоци, нашето разбирање за тоа каде се движи ова и ќе се погрижиме потпретседателот да му се обрати на американскиот народ.

За да покаже моментум, Бајден може брзо да ги почне најавите за транзиција, почнувајќи од назначувања на високи соработници. На тој начин, главните соработници нема да мора да се грижат за своите работни места, туку веднаш ќе можат да се фатат за работа.

Бајден планира да го прифати она што еден доверлив човек го нарече „тон за поддршка” и да почне да зборува за патот напред во борбата против коронавирусот.

Оттаму, транзицијата би се движела со невидена брзина: Бајден имаше осум години во Белата куќа и е опкружен со соработници со децениско владино искуство.

Бајден има нацрти за екипирање на секоја агенција и има широки планови за извршни наредби, вклучително и оние за поништување на постапките на Трамп, посочува Аксиос.