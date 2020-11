ВИДЕО: Рафа ја забележа 1000 победа во кариерата!

Рафаел Надал, еден од најдобрите тенисери на сите времиња, вечерва на АТП турнирот во Париз дојде до 1000 победа во неговата кариера.

Шпанецот во рамките од второто коло успеа да го совлада својот сонародник Фелисијано Лопес со резултат 2:1 во сетови 4:6, 7:6 (5) и 6:4 за два и пол часа игра.

Рафа е само четвртиот тенисер кој успеа да дојде до ваков јубилеј, 1000 победи, претходно тоа им успеа уште на Џими Конорс, Рожер Федерер и Иван Лендл.

Four digits of dominance 💪

The moment @RafaelNadal locked up his 1,000th career ATP win in Paris. #RolexParisMasters pic.twitter.com/mD8X8GeUkQ

— Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2020