ВИДЕО: Јокиќ е трипл-дабл машина

Денвер нагетс го совладаа Сан Антонио со 121:119 , во натпревар на кој доминираше Никола Јокиќ остварувајќи нов трипл-дабл. Во осмата победа во низа за Денвер, Јокиќ имаше 26 поени, 13 скокови и 14 асистенции.

Денвер во текот на целиот натпревар беше во водство, едно време имаа и 18 поени разлика, но во последната четвртина, кошаркарите на Сан Антонио успеаја да се вратат и да дојдат на само еден поен негатива (120:119). Тогаш Мајкл Портер реализира едно слободно фрлање и го реши победникот иако Сан Антонио имаше три шанси да дојде до израмнување преку Џонсон, Мареј и Dерозан. Покрај Јокич, одлична партија одигра и Мајкл Портер со 22 поени, додека кај Сан Антонио се истакна Дерик Вајт со 25 поени.

Бредли Бил му донесе триумф на Вашингтон над Голден Стејт од 110:107 постигнувајќи шест поени во последните шест секунди. Иако имаше лоша шутерска вечер, сепак во финишот погоди тројка под прекршок, а во следниот напад повторно беше фаулиран и од линијата за слободни фрлања го постави конечниот резултат. Бил натпреварот го заврши со 20 поени, Руи Хачимура даде 22, а Расел Вестбрук дојде до трипл-дабл од 19 поени, 14 скокови и 14 асистенции.

Real Deal Beal with 20 points, six assists, and the game-winning 4-point play! 🐼3️⃣#WizWarriors | @RealDealBeal23 pic.twitter.com/7xmIkcBLsa

— Washington Wizards (@WashWizards) April 10, 2021