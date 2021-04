ВИДЕО: Јокиќ броеше до 47, Кари и Крис Пол со мечеви за историја!

Во еден интересен натпревар Денвер Нагетс на домашен терен по две одиграни продолженија го совлада Мемфис со резултат 139:137. После 48 минути беше 116:116.

Уште една одлична партија имаше Никола Јокиќ, српскиот центар за 45 минути игра на паркетот запиша 47 поени, 15 скока, осум асистенции и една блокада.

Кај неговите тимски колеги Бартон имаше 28, а Портер 21 кош. На спротивната страна за Гризлис доминираше Морант со 36 поени и 12 асистенции, следен од Мелтон со 25 и Ален 24 поени.



Стеф Кари 11 пат по ред забележа повеќе од 30 поени, и тоа дури 49 во победата на Голден Стејт против Филаделфија, реализираше 10 тројки. (на последните пет мечеви по ред, 53 поени – 10 тројки, 42 поени – 11 тројки, 33 поени – 11 тројки, 47 поени – 11 тројки и сега 49 поени – 11 тројки). Само во оваа сезона тој одигра шест натпревари на кои реализираше барем 10 тројки, а никој во НБА историјата никој немал повеќе од пет такви настапи.

И Крис Пол имаше историска вечер, во драматичниот триумф на Феникс против Милвоки (128:127) после едно продолжение, ветеранот покрај 22 поени и седум скока, додаде и 13 асистенции и така од „вечната листа“ на најдобри асистенти го престигна легендарниот Меџик Џонсон на петтата позиција.



Пол истовремено е петтопласиран на сите времиња и по „украдени“ топки, па така им се придружи на Џон Стоктон (водечки на двете листи) и Џејсон Кид (втор на двете листи) како и уште дека е единствениот во Топ 5 во тие две статистички категории откако постои НБА лигата.

НБА лига, резултати –

Детроит – Кливленд 109:105

Бостон – Чикаго 96:102

Филаделфија – Голден Стејт 96:107

Индијана – Сан Антонио 94:109

Мајами – Хјустон 113:91

Милвоки – Феникс 127:128 (по 1 продолжение)

Вашингтон – Оклахома 119:107

Денвер – Мемфис 139:137 (по 2 продолженија)

Лос Анџелес Лејкерс – Јута 97:111

Chris Paul passes Magic Johnson for 5th on the all-time assists list with this pinpoint dime! pic.twitter.com/WXykknOazY

— NBA (@NBA) April 20, 2021