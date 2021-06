ВИДЕО: Голема несреќа во Мајами, се сруши зграда од 12 спрата!

На плажата во Мајами, Флорида, синоќа околу 2 часот по локално време, се срушила станбена зграда од 12 спрата. Операцијата за спасување е сеуште во тек, пренесува Си-Би-Ес Њус. Се стравува дека има многу жртви и дека сеуште има голем број на луѓе заробени во рушевините.

DEVELOPING: Miami-Dade Fire Rescue responded to a partial building collapse in Surfside, Florida early Thursday morning. It's unclear if there are any injuries or if anyone is trapped at the scene. pic.twitter.com/k0Kfjlc55A — CBS News (@CBSNews) June 24, 2021

DEVELOPING: @CBSMiami is at the scene of a partial building collapse in Surfside, Florida. One resident who lives nearby told the station he thought the partial collapse was a storm. pic.twitter.com/XGYEyr6rIM — CBS News (@CBSNews) June 24, 2021

На терен работат повеќе од 80 пожарникари. На социјалните мрежи излегоа снимки од големата несреќа во Мајами.