ВИДЕО: Го замени дресот со Фабињо, а потоа молеше да си го врати назад!

Младиот фудбалер на Астон Виола, Луи Бери дебитираше за овој клуб во натпреварот од ФА купот против големиот Ливерпул.

Истиот играч се запиша и во листата на стрелците и нема сомнение дека овој меч со актуелните премиерлигашки шампиони нема да го заборави.

По завршувањето на дуелот, иако неговата екипа загуби со 4:1, беше многу задоволен од тоа што го покажа на теренот. На патот до тунелот се поздрави со ѕвездата на Ливерпул, Фабињо и си разменија дресовите.

This is amazing 😂

Louie Barry swapped shirts with Fabinho, but after a word with a member of Villa staff, chased him down the tunnel to ask for it back!

Now he's got Fabinho's shirt, and his debut shirt 🤝#EmiratesFACup pic.twitter.com/6P36O5ciiW

