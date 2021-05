ВИДЕО: Додека Барса го чека, Агуеро со тажен крај во дресот на Сити!

За првпат Манчестер сити влезе во финалето на Лигата на шампионите, но не успеа да дојде до титулата..

Челси на стадионот „Драгао“ во Порто дојде до победата, за лондонските „сини“ ова е втор трофеј во ЛШ.

„Граѓаните“ не беа на потребното ниво, а секако овој пораз им падна тешко, особено на Серхио Агуеро. Аргентинецот го одигра последниот натпревар во дресот на Сити, не можеше да ги задржи солзите.

A terrible ending for a Premier League legend.

Thanks for everything, Sergio Aguero 🙌#UCLfinal pic.twitter.com/Y7QuCnvzQE

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 29, 2021