ВИДЕО: Челси е новиот европски шампион, Тухел станува „кошмар“ за Гвардиола!

Вечерва во големото финале на Лигата на шампионите одиграно на стадионот „Драгао“ во Порто екипата на Челси во англиската пресметка со 1:0 триумфираше над Манчестер сити.

Единствениот погодок на мечот во Португалија за лондонските „сини“ го реализираше германскиот интернационалец Каи Хаверц во 42 минута после асистенцијата на Мејсон Маунт.

Интересен е податокот кој вели дека во својот 20 настап во елитното европско клупско натпреварување, ова е прв гол за Хаверц во Лигата на шампионите.



Маунт е прв англиски фудбалер со асистенција во финале на ЛШ од 2008 година кога тоа му успеа на Вес Браун.

За Челси ова е втора титула во ЛШ, првата ја освои во 2012 година кога во Минхен по изведувањето на пеналите беше подобар од Баерн.

Кога сме кај тренерите, Томас Тухел доминира во меѓусебните дуели со Пеп Гвардиола. Германецот од моментот кога седна на клупата на Челси за само четири месеци го надмудри Шпанецот, во ФА Купот со 1:0, во Премиер лигата со 2:1 и сега во ЛШ со 1:0.

За „граѓаните“ ова беше првиот и единствен пораз сезонава во ЛШ, а за Челси втор, беше поразен во четвртфиналето од Порто.

