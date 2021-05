ВИДЕО Бaјден порача: Израел има право да се брани

Како што рече, американската администрација е во постојан контакт со официјални лица од Блискиот исток.

Претседателите на САД, Џо Бајден, изјавија дека очекува тензиите меѓу Израел и Палестина да завршат наскоро.

Како што рече, американската администрација е во постојан контакт со официјални лица од Блискиот исток.

„Израел има право да се брани“, изјави Бајден.

JUST IN – Biden: "Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory."pic.twitter.com/ot5YFBSynS

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 12, 2021