Васил Гарванлиев ја претстави Mакедонија на евровизискиот настан „Europe Shine a Light“: Вечерва сите сме победници!

View this post on Instagram

YOU (ou pen p) ❤️💛 • Иако ја немав можноста да застанам на евровизиската сцена и да ја преставам Македонија во Ротердам, многу сум горд што сум дел од вечерашното шоу Europe Shine a Light. Ова е само почетокот!!!! Ве сакам • #Eurovision #TeamVasilG #ShineALight • Even tho I didn’t get a chance to stand on that stage tonight and represent Macedonia in Rotterdam I am VERY proud to be a part of Europe Shine a Light. This is only the beginning!!! I love you.