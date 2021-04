Тениски брак: Прво раскинаа на Австралија Опен, а сега Украинката кажа ДА

Еден од најомилените тениски парови својата врска ќе ја однесе на највисо ниво. Французинот Гаел Монфис ја запроси својата девојка Елена Свитолина која кажа „ДА“.

Французинот на социјалните мрежи се пофали за ова и напиша „Мадам Монфис“, додека Украинката исто така ја објави убавата вест „Да! За почеток на нашата вечност“.

YES !!! to the beginning of our forever 💍🥰 @Gael_Monfils #July2021 (XV) (III) pic.twitter.com/RnHBFl9w2M

— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) April 3, 2021