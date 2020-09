„Супер Марио“ Балотели ќе му биде соиграч на Пандев!?

Се вели дека Џенова е во преговори за да му понуди едногодишен договор на Марио Балотели по последното неуспешно искуство во Бреша.

Според „Ла Гаѕета дело Спорт“ и „Спорт Италија“ играчот бил предложен до клубот од агентот Мино Раиола. Отпрвин, тие се двоумеа, но сега започнаа разговори околу личните услови.

Balotelli in talks with Genoa: Genoa are said to be in negotiations to offer Mario Balotelli a one-year contract after his latest failed experience at Brescia. https://t.co/Tr6O8NrDtg #guestpost #europeannews #europe

— @network_easy (@Network_Easy) September 22, 2020