СНИМКА ОД ИДЛИБ: Турски дрон уништува ракетен систем на сириската армија (ВИДЕО)

Во јавноста се појави снимка од ракетен напад во Идлиб, на којашто може да се забележи дека турска ракета уништува руски ракетен систем „Панцир“ на сирискиот режим, јавува „ЕХА њуз“.

„Панцирот“, кој се користи за уништување на различни воздушни цели е уништен од дрон контролиран од турската војска.

„ЕХА њуз“ пишува и дека радарот бил активен за време на нападот на беспилотното летало, а снимката заврши на социјалните мрежи.

BREAKING: Turkish Armed Drones destroyed Russian-made Pantsir S-1 (Sa-22) Air Defence System of Syrian regime in #Idlib

Radars appears to be active during the drone strike.

pic.twitter.com/Ixo5oPTl4W

— EHA News (@eha_news) February 28, 2020