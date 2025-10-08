Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Фрида и Доли Партон - Фото: Инстаграм

Сестрата на Доли Партон побара од фановите да се молат за неа: „Таа не се чувствува добро“

A.J.
Пред

Фрида Партон, сестра на пејачката Доли Партон, ги повика обожавателите да се молат за неа, бидејќи Доли продолжува да се соочува со здравствени предизвици. Минатата недела, Доли ги одложи своите концерти во Лас Вегас до септември 2026 година поради нејзината здравствена состојба, пренесува „Би-би-си“.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Фрајда се обрати до јавноста на социјалните мрежи. „Цела ноќ се молев за мојата сестра, Доли. Многумина од вас знаат дека таа не се чувствува добро во последно време. Вистински верувам во моќта на молитвата и почувствував повик да го замолам целиот свет што ја сака да се моли со мене“, напиша таа. „Таа е силна, сакана е и со сите молитви за неа, знам дека ќе биде добро. Среќно, сестро моја Доли. Сите те сакаме!“, додаде таа во објавата.

Со оваа објава, Фрида ги исплаши фановите, а во коментарите започнаа дискусии за здравствената состојба на Доли. Поради ова, таа подоцна додаде уште еден пост во кој ја објаснува ситуацијата и ги смирува своите обожаватели.

„Само сакам да разјаснам нешто. Не ми беше намера да исплашам некого или да звучам премногу сериозно кога побарав молитви за Доли. Таа не се чувствува добро во последно време, а јас едноставно побарав молитви затоа што длабоко верувам во нејзината сила. Тоа не беше ништо повеќе од мала сестра која се моли за својата постара сестра“, напиша таа.

Минатата недела, 79-годишната Доли ја одложи својата турнеја во Лас Вегас до септември 2026 година. Таа требаше да одржи шест концерти во Колосеумот во Цезар Палас помеѓу 4 и 13 декември. Пејачката не откри детали за нејзините здравствени проблеми, но рече дека „нема да може да се подготви“ за настапите.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Dolly Parton (@dollyparton)

Сепак, таа се пошегува дека лекарите ѝ рекле дека е „време за преглед по 160.000 километри, само што овој пат нема да оди кај својот пластичен хирург!“

Ова беше исклучително тешка година за Доли. Во март почина нејзиниот сопруг, Карл Томас Дин (82), со кого беше во брак речиси 60 години. По неговата смрт, пејачката изјави дека „го ставила пишувањето нови песни на чекање“ за да се опорави од загубата.

 

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#магазин #сцена #фановите #сестрата #препорачано #доли партон #да се молат за неа
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

ФОТО | Неодоливи кадри: Таско сподели семејна фотосесија од првиот роденден на ќерката Кирјана
Шерон Стоун откри дека го платила хонорарот на Леонардо Дикаприо: „Молев да го ангажираат и на крај самата го платив“
ФОТО+ВИДЕО | Каде отидоа локните? Тимоти Шаламе ја избричи главата и го покажа својот нов изглед
ВИДЕО | Фановите во паника: Тејлор Свифт откри дали ќе се повлече од музиката по свадбата со Тревис Келси
ФОТО | Скандалозната убавица во затвор во Дубаи: Почнала штрајк со глад, протекоа шокантни фотографии
ВИДЕО | Калиопи и Ромео Грил повторно заедно: „Дали сте подготвени за изненадување“
Ќерката на Робин Вилијамс бесна поради видеата со вештачка интелигенција од нејзиниот татко: Oдвратни и не се тоа што тој би го сакал
„Ја гушеше и ја удираше во ѕидот, се плашев дека ќе ја убие“: Потресно сведоштво на роднина на сопругот на Дениз Ричардс