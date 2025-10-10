Ви препорачуваме
Сепак оди во притвор бизнисменот Марковски, осомничен за местење тендер во РЕК Битола
Сопственикот на „Марковски компани“, бизнисменот Борче Марковски, сепак ќе оди во ефективен притвор, откако Кривичниот совет во Основниот суд во Битола ја прифати жалбата на Обвинителството, откако судија на претходна постапка му одреди куќен притвор на бизнисменот.
ОЈО вечерва соопшти дека се прифатени аргументите за можно бегство на Марковски, кој е осомничен за местење тендер во РЕК Битола вреден околу 1.6 милиони евра.
„Предлогот на Основното јавно обвинителство Битола е прифатен од Кривичниот совет на Основниот суд во Битола и на осомничениот сопственик на правното лице му е определена мерка притвор. Со ова е уважена жалбата и аргументите изнесени од битолското обвинителство, особено во поглед на ризикот од бегство на осомничениот, и е преиначена одлуката на судијата на претходна постапка. ОЈО Битола се уште не е известено за одлуката по поднесената жалба на мерката куќен притвор за осомничениот раководител во РЕК“, пишува во соопштението од Обвинителството.
