Селма Хајек им се придружи на Лејди Гага и Адам Драјвер како дел од актерката екипа на филмот „House of Gucci“

Холивудската ѕвезда Селма Хајек се приклучи на снимањето на филмот „ House of Gucci“, во режија на Ридли Скот, во кој главните улоги ги играат поп – ѕвездата Лејди Гага и актерот Адам Драјвер.

Актерката номинирана за Оскар ќе го толкува ликот на Пина Ауриема, најдобрата пријателка на Патриција Реџани, вдовица на Гучи.

