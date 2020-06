Санчо парично казнет поради шишање без маска (ФОТО)

Од редовите на Борусија Дортмунд се многу јасни и истакнаа дека не е добро што никој не носеше маска.

Германската фудбалска лига го казни парично фудбалерот на Борусија Дортмунд, Џејдон Санчо, а истото дело го направи и неговиот тимски колега Мануел Аканџи.

Фудбалерите на бундеслигашкиот клуб ги прекршија строгите мерки за заштита против коронавирусот и сега ќе мора да ја платат казната од 10.000 илјади евра.

На социјалните мрежи се појави слика на која се гледа новата фризура на еден од најперспективните играчи во светот, Санчо.

Ниту фризерот, ниту фудбалерите не ги носеа заштитните маски, по то следуваше кратко соопштение од Дортмунд:

– Сосема е нормално нашите играчи да имаат нови фризури после неколку месеци. Исто така не е добро што никој не носеше маска. Ќе бидеме многу јасни и ќе ги потсетиме нашите играчи за тоа. Исто така, фризерот треба да се праша за неговото однесување – пишува во соопштението на германскиот клуб.

Borussia Dortmund winger Jadon Sancho was handed a €10,000 fine for having a haircut during the lockdown. https://t.co/vMlwxS8Z4d

— IOL Sport (@IOLsport) June 6, 2020