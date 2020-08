Само еден гол од слободен удар беше постигнат во ЛШ! (ВИДЕО)

Натпреварувачката сезона 2019/20 во Лигата на шампионите заврши во неделата со триумф на Баерн Минхен во големото финале против ПСЖ (1:0) на стадионот „Да Луж“ во Лисабон, Португалија.

Од групната фаза до последниот меч беа одиграни вкупно 119 натпревари со реализирани 386 голови.

Се одвојува еден интересен факт дека само еден гол беше реализиран од слободен удар сезонава во ЛШ. Овој погодок е дело на Пауло Дибала од редовите на Јувентус, на 26 ноември минатата година реализираше директно од слободен удар против Атлетико Мадрид.

