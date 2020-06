Робен ја прекинува пензијата и се враќа во клубот од детството

Легендарниот холандски фудбалер Арјен Робен објави дека ќе ја прекине пензијата и ќе игра за Гронинген, тимот во кој ја започна професионалната кариера.

OFFICIAL: @fcgroningen have confirmed they have signed Arjen Robben for the 2020/21 season. pic.twitter.com/vWQIazCFuR

— Squawka News (@SquawkaNews) June 27, 2020